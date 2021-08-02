Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
Новости

"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
22-летней Евгений Гончаренко получил закрытую черепно-мозговую травму
22-летней Евгений Гончаренко получил закрытую черепно-мозговую травму
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

22-летний танцор Евгений Гончаренко из балета украинской артистки Нади Дорофеевой, который после вчерашнего нападения получил черепно-мозговую травму, по прежнему находится в медикаментозной коме. Об этом 2 августа написала на своей странице в Instagram сама Дорофеева.

"Ребята, мой предыдущий пост Instagram удалил за "нарушение руководства сообщества", потому делюсь актуальной информацией в этом: Женя все еще находится в медикаментозной коме… Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее!" – написала певица.

Она уточнила, что подозреваемого в избиении уже нашли, а видео инцидента выложено в сеть.

"Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца! И давайте посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился. Спасибо за огромную поддержку, вы – сила!", – резюмировала певица.

Пост Дорофеевой уже лайкнули больше 115 тыс. раз. В комментариях пострадавшему желают сил и выздоровления. Среди тех, кто оставил комментарий, известные люди: певицы Вера Брежнева и Джамала, ведущие Леся Никитюк и Юрий Горбунов, певец и продюсер Потап, клипмейкер Алан Бадоев, а также многие другие. На данный момент под постом более 2 тыс. комментариев.

Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба "Лифт", после чего его сначала толкнули, ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны Украины (УГО). Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.

2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: госпиталь, травма, гомофобия, Надя Дорофеева, удары, избиение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, в которых "родилась заново"
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, в которых "родилась заново"
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
10 советов о том, как сделать карту желаний
10 советов о том, как сделать карту желаний
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS