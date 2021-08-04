Управление госохраны уволило сотрудника, которого подозревают в избиении танцора шоу-балета Дорофеевой

Об этом пресс-служба ведомства проинформировала в Facebook.

По итогам совещания сотрудника УГО решили уволить.

"Мы осуждаем подобные проявления агрессии, считаем недопустимым совершение таких позорных поступков. Принципиальная позиция руководства управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", – пояснили там.

Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба "Лифт", после чего его сначала толкнули, ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего УГО Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии. 2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По состоянию на 2 августа Гончаренко находился в медикаментозной коме.