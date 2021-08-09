"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме

В комментарии под собственным постом в Facebook на вопрос о состоянии ее сына, она ответила: "Женя в стабильно тяжелом состоянии. На сегодня информация, что пробудет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился, только тогда его будут постепенно пробуждать и диагностировать возможные последствия".

Кроме того, она сообщила, что видела видео нападения на ее сына из материалов уголовного производства и настояла, что ее сын никого на драку не провоцировал.

"Только что я увидела видео, которые нам показал следователь. Видео, которых нет в интернете, с других камер и со звуком. Я перегрызу горло каждому, кто обвинит моего сына в немужественности или в том, что он спровоцировал нападение словесно", – написала Ирина Гончаренко.