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09 августа, 2021
 
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"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме

22-летний Евгений Гончаренко находится в коме с начала августа
22-летний Евгений Гончаренко находится в коме с начала августа
Фото: zhenja_goncharenko / Instagram

22-летний танцор Евгений Гончаренко из балета украинской артистки Нади Дорофеевой пробудет в коме еще минимум 10 дней. Об этом сообщила мать избитого артиста Ирина Гончаренко.

В комментарии под собственным постом в Facebook на вопрос о состоянии ее сына, она ответила: "Женя в стабильно тяжелом состоянии. На сегодня информация, что пробудет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился, только тогда его будут постепенно пробуждать и диагностировать возможные последствия".

Кроме того, она сообщила, что видела видео нападения на ее сына из материалов уголовного производства и настояла, что ее сын никого на драку не провоцировал.

"Только что я увидела видео, которые нам показал следователь. Видео, которых нет в интернете, с других камер и со звуком. Я перегрызу горло каждому, кто обвинит моего сына в немужественности или в том, что он спровоцировал нападение словесно", – написала Ирина Гончаренко. 

https://www.facebook.com/irina.goncharenko.3557/posts/4177722898982146

Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из киевского клуба "Лифт", после чего его сначала толкнули, а потом ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны (УГО) Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.

2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 августа этого сотрудника УГО уволили.

По состоянию на 2 августа Гончаренко находился в медикаментозной коме.

Теги: госпиталь, мозг, травма, Надя Дорофеева, избиение, мать, кома
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