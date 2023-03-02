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02 марта, 2023
 
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Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Стеделек-музее собрана самая большая коллекция работ Малевича
В Стеделек-музее собрана самая большая коллекция работ Малевича
Фото: ЕРА

Администрация Стеделек-музея (Stedelijk Museum) в Амстердаме (Нидерланды) признала Казимира Малевича украинским, а не российским художником, как говорилось в описании к его работам ранее Об этом 1 марта сообщило издание The Art Newspaper.

Спикер музея заявил, что информация о Малевиче уже изменена в текстах на стенах и сайте. 

В Стеделек-музее собрана самая большая коллекция работ художника. 

Контекст:

Казимир Малевич (1879–1935) – известный украинский художник-авангардист польского происхождения. Является основоположником супрематизма – одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства. Малевич родился в Киеве, но в начале 1900-х переехал в Москву. Затем в 1927–1930 годах вновь жил в Киеве. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен в России.

Одной из самых известных работ Малевича является "Черный квадрат" (1915). 

8 февраля стало известно, что сотрудники музея искусства Метрополитен в Нью-Йорке (США) изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась "Русские танцовщицы". После переименования картина называется "Танцовщицы в украинских костюмах". Также музей Метрополитен внес исправления в описание работ уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи, назвав его украинцем. Ранее его представляли как российского художника.

10 февраля украинцы обратили внимание на то, что сотрудники музея признали Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками, как говорилось в описании к их картинам ранее.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Нидерланды, искусство, Амстердам, художник, Казимир Малевич, картина, переименование, картины
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