Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником

Спикер музея заявил, что информация о Малевиче уже изменена в текстах на стенах и сайте.

В Стеделек-музее собрана самая большая коллекция работ художника.

Контекст:

Казимир Малевич (1879–1935) – известный украинский художник-авангардист польского происхождения. Является основоположником супрематизма – одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства. Малевич родился в Киеве, но в начале 1900-х переехал в Москву. Затем в 1927–1930 годах вновь жил в Киеве. Умер в Санкт-Петербурге, похоронен в России.



Одной из самых известных работ Малевича является "Черный квадрат" (1915).

8 февраля стало известно, что сотрудники музея искусства Метрополитен в Нью-Йорке (США) изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась "Русские танцовщицы". После переименования картина называется "Танцовщицы в украинских костюмах". Также музей Метрополитен внес исправления в описание работ уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи, назвав его украинцем. Ранее его представляли как российского художника.

10 февраля украинцы обратили внимание на то, что сотрудники музея признали Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками, как говорилось в описании к их картинам ранее.