"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде

Артистка позирует на фоне нескольких локаций, принимая различные позы. Один из снимков был сделан во время ее выступления на сцене. На заглавном фото Миша Романова запечатлена на фоне двери, дополнив образ перчатками и коротким пиджаком.

"Мне не нужен лучше, нужен только он", – подписала снимки певица цитатой из своей новой песни "Бармен".

"Женщина-кошка", – оценили образ певицы поклонники.

"Столько страсти", – отреагировали на симки фолловеры.

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