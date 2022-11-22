Стоун снялась в носках и халате в своей студии для рисования

"Добро пожаловать в мою студию", – написала знаменитость.

Она позировала в кадре в носках и халате, стоя на застеленном бумагой полу с кистью в руках.

Контекст:

Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

В начале ноября 2022 года Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию.