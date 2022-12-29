Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"

По словам Суханова, новый проект под названием "Говорить вся Україна" скоро выйдет в эфир телеканала.

Контекст:

Суханов родился в российском городе Иваново. Работал корреспондентом радиостанции "Маяк", ведущим новостей на НТВ, телеканале "Дождь", РЕН ТВ.

С 2012 года до лета 2022-го сотрудничал с телеканалом "Украина", где вел ток-шоу "Говорить Україна".

В 2014 году Суханов окончательно переехал из России в Украину, а 21 января 2022 года он сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону.