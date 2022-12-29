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29 декабря, 2022
 
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Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"

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Суханов в январе 2022 года получил украинский паспорт
Суханов в январе 2022 года получил украинский паспорт
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский журналист Алексей Суханов стал ведущим нового шоу на канале "1+1". Об этом он сообщил 28 декабря в Instagram.

По словам Суханова, новый проект под названием "Говорить вся Україна" скоро выйдет в эфир телеканала.

Контекст:

Суханов родился в российском городе Иваново. Работал корреспондентом радиостанции "Маяк", ведущим новостей на НТВ, телеканале "Дождь", РЕН ТВ.

С 2012 года до лета 2022-го сотрудничал с телеканалом "Украина", где вел ток-шоу "Говорить Україна". 

В 2014 году Суханов окончательно переехал из России в Украину, а 21 января 2022 года он сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону. 

Теги: телеведущий, Алексей Суханов
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