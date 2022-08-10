Суханов: Я принес на РЕН ТВ очередное заявление на увольнение и предупредил, что билет в Киев уже куплен. Мне сказали: "Ты же понимаешь, это билет в один конец?"

Суханов: После аннексии Крыма, когда видел, как сочинялись новости и мифы про Украину, я откровенно посылал их нахер на летучках Фото: Алексей Суханов / Facebook

"НТВ периода расцвета... Тогда работалось хорошо. Это был действительно свежий воздух. И все думали, что это весна, но время показало, что это лишь оттепель и впереди ядерная путинская зима, когда ничто живое и разумное выжить не может. Но тогда это казалось чем-то вдохновляющим и привлекательным. После знаменитого разгрома НТВ и после того, как новости прекратили быть их профессией (слоган старой команды НТВ), я как раз и ушел. Даже после ухода с НТВ надежда оставалась. Был "Пятый канал", который становился лидером российского вещания. Потом был "Дождь" – еще один больший глоток воздуха, еще большая надежда на что-то европейское, здоровое, разумное, вечное. Потом РЕН ТВ – тоже последний оплот оппозиционного ТВ в тогдашней России. И я всякий раз в последний вагончик уходящей в Мордор демократии все-таки прыгал", – рассказал телеведущий.

Гордон спросил, замечал ли тогда Суханов, что происходит с российским обществом, видел ли те "глубинные язвы, которые привели к сегодняшнему состоянию Россию".

"Тогда такого абсолютного ощущения и понимания, что все идет не туда, не было. Я не буду врать. Все-таки были сигналы чего-то хорошего. Это, наверное, мешало понять трагичность ситуации. А потом еще возраст. Это мне сейчас 48, может быть, если бы мне тогда было 48, я бы больше замечал", – сказал Суханов.

Он отметил, что ему "позволялось гораздо больше, чем остальным ведущим".

"Если взять последний этап работы на российском телевидении, это РЕН ТВ. Когда произошла аннексия Крыма и я видел, как сочинялись новости и мифы про Украину, я откровенно посылал их нахер на летучках. В эфире я ни одного слова не сказал, что в Украине фашисты. Других принуждали, а мне – "Ну ок, хорошо". Более того, мне позволяли жестко, категорично разговаривать с тогдашними депутатами "госдуры", – подчеркнул Суханов.

В то же время, сообщил телеведущий, и ему поступали угрозы.

"Когда в 2014 году я принял окончательное решение о политической эмиграции, я три раза подавал заявления об уходе. Не потому, что я пытался шантажировать. Я понимал, что ничего хорошего уже не будет. Это совершенно не то информационное пространство, не то телевидение. Это зомбопропаганда, которая набирала обороты. Этот Молох раскручивался с новой силой. В сентябре 2014 года я принес очередное заявление и сказал: "Вы можете его порвать, выбросить, не подписывать, просто знайте, что билет в Киев уже куплен". На что мне тогда сказали: "Ты же понимаешь, это билет в один конец?"

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)