ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Суханов: ​​​Я давал ноль процентов вероятности, я не ​верил, что может случиться такая страшная война. 24 февраля меня начало колотить

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Суханов: Это какая-то абсолютно мордорская, отмороженная и лишенная всякого смысла война
Суханов: Это какая-то абсолютно мордорская, отмороженная и лишенная всякого смысла война
Фото: tv.ua

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал, что с ним происходило 24 февраля, когда он узнал о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я вообще не думал [что Россия нападет на Украину]. Один из моих шефов, которого я очень уважаю и который был вынужден эмигрировать из России, – заместитель генерального директора НТВ, еще предармагедонного, Александр Герасимов. Он сейчас живет в Америке, ведет свой канал на YouTube. Мы с ним встретились по Skype где-то в начале февраля. Я тогда в Юрмале был (Суханов имеет квартиру в Латвии. – "ГОРДОН"). И он задает вопрос: будет война или нет? Я говорю: "Ну какая война? Никакой войны не будет". Я вообще не верил. Я реально не верил", – подчеркнул телеведущий.

Он отметил, что не мог себе представить войну такой жестокости в современной Европе.

"Я давал ноль процентов вероятности войны. Я никогда не мог подумать, что в ХХІ веке может случиться такая страшная война – какая-то абсолютно мордорская, отмороженная и лишенная всякого смысла. И уж тем более гуманности, если об этом может идти речь", – сказал Суханов.

По его словам, он узнал о начале полномасштабного вторжения РФ от своей подруги, которая позвонила ему утром 24 февраля.

"24 февраля, проснувшись от звонка своей подруги, которая сообщила, что началась война, я был в шоке. Меня начало колотить. Я выпил половину упаковки валерьяны. Меня просто трясло, зуб на зуб не попадал. Я этого не ждал", – признался Суханов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Суханов работал ведущим новостей на НТВ, телеканалах "Дождь", РЕН ТВ. С 2012 года начал сотрудничать с телеканалом "Украина", где вел ток-шоу "Говорить Україна".

Суханов окончательно уехал из России в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущий вступил в территориальную оборону Киева.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Латвия, война, вторжение, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Алексей Суханов
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