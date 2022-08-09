​Суханов: ​​​Я давал ноль процентов вероятности, я не ​верил, что может случиться такая страшная война. 24 февраля меня начало колотить

"Я вообще не думал [что Россия нападет на Украину]. Один из моих шефов, которого я очень уважаю и который был вынужден эмигрировать из России, – заместитель генерального директора НТВ, еще предармагедонного, Александр Герасимов. Он сейчас живет в Америке, ведет свой канал на YouTube. Мы с ним встретились по Skype где-то в начале февраля. Я тогда в Юрмале был (Суханов имеет квартиру в Латвии. – "ГОРДОН"). И он задает вопрос: будет война или нет? Я говорю: "Ну какая война? Никакой войны не будет". Я вообще не верил. Я реально не верил", – подчеркнул телеведущий.

Он отметил, что не мог себе представить войну такой жестокости в современной Европе.

"Я давал ноль процентов вероятности войны. Я никогда не мог подумать, что в ХХІ веке может случиться такая страшная война – какая-то абсолютно мордорская, отмороженная и лишенная всякого смысла. И уж тем более гуманности, если об этом может идти речь", – сказал Суханов.

По его словам, он узнал о начале полномасштабного вторжения РФ от своей подруги, которая позвонила ему утром 24 февраля.

"24 февраля, проснувшись от звонка своей подруги, которая сообщила, что началась война, я был в шоке. Меня начало колотить. Я выпил половину упаковки валерьяны. Меня просто трясло, зуб на зуб не попадал. Я этого не ждал", – признался Суханов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)