Суханов: Рано или поздно тому пердуну Путину придет каюк. Он не вечный

"Я думаю, что все равно так или иначе тому пердуну Путину придет каюк. Он же тоже не вечный. Посмотрите, ведь он такой жалкий сейчас", – отметил телеведущий.
Он признался, что его поразило одно из последних видео с Путиным, снятое во время визита в Иран.
"Я не слежу за новостями, но увидел, когда он в Иран прилетел. Боже, мне кажется, что он уже даже под себя ходит. Он какой-то старый, овал лица старопердический, эти ручки крысиные с этими коготочками", – сказал Суханов.
На что Гордон заметил, что "при современном уровне развития медицины он еще лет 10–20 сможет портить нам жизнь".
"Ну, я очень надеюсь, найдется хирург, который знает, что делать. Очень на это надеюсь", – подчеркнул телеведущий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Суханов работал ведущим новостей на НТВ, телеканалах "Дождь", РЕН ТВ. С 2012 года начал сотрудничать с телеканалом "Украина". Вел ток-шоу "Говорить Україна", кулинарную рубрику утреннего шоу "Ранок з Україною", программу "Кулинарная академия".
Суханов выступил в поддержку Евромайдана и окончательно уехал из России в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущий вступил в территориальную оборону Киева.