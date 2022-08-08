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Телеведущий Суханов: Всем русскоязычным в РФ пора учить украинский, это сделает их немного умнее и приблизит к замаливанию грехов

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Суханов: Я хочу общаться українською
Суханов: Я хочу общаться українською
Фото из личного архива Алексея Суханова

Изучение украинского языка поможет россиянам воспитать самоуважение и стать думающими людьми. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский телеведущий, родившийся в РФ, Алексей Суханов.

"Я считаю, что всем русскоязычным в России пора учить украинский. Во-первых, это сделает их немного умнее, во-вторых, это сделает их думающими, образованными людьми, которые вместе с украинским языком впитают уважение к себе и способность думать, ну, и в-третьих, это, наверное, приблизит их к замаливанию грехов, которые им предстоит отработать перед Украиной", – сказал Суханов.

Он отметил, что в Украине должен быть только один государственный язык.

"Я считаю, что во времена [пятого президента Петра] Порошенко была сделана грандиозная ошибка – разделили страну по языковому вопросу. Я считаю, что это было не на пользу, а во вред Украине. Нельзя разделять страну по языковому принципу. Да, государственный язык должен быть исключительно украинский. Он должен быть только один – только украинский. Это язык страны, культуры, истории, традиции, народа. И это нужно защищать и отстаивать", – подчеркнул Суханов.

При этом, по его мнению, в жизни можно использовать любой язык общения.

"В жизни мы можем общаться на том языке, на котором пожелаем. Потому что язык общения – это еще не признак качества человека и отсутствия любви к стране. Язык надо знать – это аксиома. А уж каким языком общаться – это выбор человека в свободной стране", – заявил телеведущий.

Он акцентировал, что свой выбор в отношении языка уже сделал.

"Появляясь в информационном пространстве, я хочу общаться українською. По-перше, вона мені подобається, по-друге, вважаю, що в такий спосіб я роблю внесок і підтримую Україну. И потом, я не могу кого-то призывать, заставлять. Силой любовь не прививается. Для себя выбор сделал: в Украине я буду работать только на украинском языке, какие бы времена ни были", – сказал Суханов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Суханов родился в российском городе Иваново. Работал ведущим новостей на НТВ, телеканалах "Дождь", РЕН ТВ.

С 2012 года начал сотрудничать с телеканалом "Украина". Вел ток-шоу "Говорить Україна", кулинарную рубрику утреннего шоу "Ранок з Україною", программу "Кулинарная академия".

Суханов выступил в поддержку Евромайдана и уехал из России в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущий вступил в территориальную оборону Киева.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, украинский язык, российская агрессия, война России против Украины, телеведущий, Алексей Суханов, язык, россияне
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