Суханов: Украине повезло с президентом. Зеленский переломил ход этой войны и показал, что он – лидер

"До войны я всегда говорил: большая проблема Украины в том, что у нее нет Леха Валенсы и Вацлава Гавела (Валенса — правозащитник, первый руководитель профсоюза "Солидарность", президент Польши в 1990—1995 годах, Гавел — писатель, диссидент, первый президент Чехии. – "ГОРДОН") – людей, которые действительно перезагрузили страну. Ну, чехи, конечно, может быть, и просрали это, а поляки держатся – они вообще молодцы. А потом – 24 февраля, и он [Зеленский] никуда не уехал, не пошел ни на какие уступки", – сказал Суханов.

Он отметил лидерские качества президента Зеленского.

"Я вне политики, ничего в этом не понимаю и за новостями не слежу. Но я считаю, что во время войны Украине очень повезло с президентом. Именно он переломил ход этой войны. И я считаю, у Украины впервые за 30 лет появился президент, которым действительно страна может гордиться. Потому что он показал, что он – лидер. Для меня это имеет огромное значение. Оставляя за скобками все политические моменты, для меня как для простого человека, для журналиста, работающего в социальных проектах, это очень важно: он показал, что он – лидер. И это очень круто. Мне почему-то кажется, что Петр Алексеевич [Порошенко] такого не показал бы", – подчеркнул Суханов.

Телеведущий заявил, что является гражданином Украины и гордится своим паспортом.

"Я гражданин Украины уже больше двух лет. В январе я получил паспорт, и это для меня очень круто. Для меня это величайшая честь. И это то, чем я очень дорожу", – отметил Суханов.

Гордон поинтересовался, говорили ли Суханову о его сходстве с Зеленским.

"Наверное, лет семь назад меня перепутали с ним в переходе у станции метро "Университет". Представляете? Я еще тогда так посмеялся. Но вы знаете, для меня это честь", – поделился телеведущий.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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