ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Суханов: Украине повезло с президентом. Зеленский переломил ход этой войны и показал, что он – лидер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Суханов: Впервые за 30 лет у Украины появился президент, которым страна может гордиться
Суханов: Впервые за 30 лет у Украины появился президент, которым страна может гордиться
Фото: Zelenskiy Official / Telegram

Украине очень повезло, что во время войны ее президентом является Владимир Зеленский. Такую точку зрения в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ.

"До войны я всегда говорил: большая проблема Украины в том, что у нее нет Леха Валенсы и Вацлава Гавела (Валенса — правозащитник, первый руководитель профсоюза "Солидарность", президент Польши в 1990—1995 годах, Гавел — писатель, диссидент, первый президент Чехии. – "ГОРДОН") – людей, которые действительно перезагрузили страну. Ну, чехи, конечно, может быть, и просрали это, а поляки держатся – они вообще молодцы. А потом – 24 февраля, и он [Зеленский] никуда не уехал, не пошел ни на какие уступки", – сказал Суханов. 

Он отметил лидерские качества президента Зеленского.

"Я вне политики, ничего в этом не понимаю и за новостями не слежу. Но я считаю, что во время войны Украине очень повезло с президентом. Именно он переломил ход этой войны. И я считаю, у Украины впервые за 30 лет появился президент, которым действительно страна может гордиться. Потому что он показал, что он – лидер. Для меня это имеет огромное значение. Оставляя за скобками все политические моменты, для меня как для простого человека, для журналиста, работающего в социальных проектах, это очень важно: он показал, что он – лидер. И это очень круто. Мне почему-то кажется, что Петр Алексеевич [Порошенко] такого не показал бы", – подчеркнул Суханов.

Телеведущий заявил, что является гражданином Украины и гордится своим паспортом.

"Я гражданин Украины уже больше двух лет. В январе я получил паспорт, и это для меня очень круто. Для меня это величайшая честь. И это то, чем я очень дорожу", – отметил Суханов.

Гордон поинтересовался, говорили ли Суханову о его сходстве с Зеленским.

"Наверное, лет семь назад меня перепутали с ним в переходе у станции метро "Университет". Представляете? Я еще тогда так посмеялся. Но вы знаете, для меня это честь", – поделился телеведущий.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Суханов работал ведущим новостей на НТВ, телеканалах "Дождь", РЕН ТВ. С 2012 года начал сотрудничать с телеканалом "Украина". Вел ток-шоу "Говорить Україна", кулинарную рубрику утреннего шоу "Ранок з Україною", программу "Кулинарная академия".

Суханов выступил в поддержку Евромайдана и окончательно уехал из России в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущий вступил в территориальную оборону Киева.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, война, политика, Владимир Зеленский, журналисты, война России против Украины, телеведущий, интервью, Алексей Суханов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном
"Красота в незамутненном виде". Макаревич показал предмет, который купил на барахолке
"Красота в незамутненном виде". Макаревич показал предмет, который купил на барахолке
Кларнетист Юлиан Милкис: Путин – одержимый маньяк. Он обрек на страшные жертвы Украину. Но она победит в этой ужасной войне
Кларнетист Юлиан Милкис: Путин – одержимый маньяк. Он обрек на страшные жертвы Украину. Но она победит в этой ужасной войне G
Галина ГРИШИНА
"Я люблю тебя, Киев". Каминская сообщила, что вернулась в Украину из Нидерландов
"Я люблю тебя, Киев". Каминская сообщила, что вернулась в Украину из Нидерландов
850 км за 18 дней. Стендапер из "Лиги смеха" отправился в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на три скорые помощи для фронта
850 км за 18 дней. Стендапер из "Лиги смеха" отправился в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на три скорые помощи для фронта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (291898)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (101384) G
3
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (79725)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (70693)
5
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (58842)
6
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (50576)
7
Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле (22162)
8
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (21116)
 
 
 
 