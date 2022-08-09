Суханов: Россияне, привыкшие срать в дырку и обходиться краюшкой хлеба, могут долго протянуть и путинский режим сможет держаться

"Россия действительно готовилась к войне. И у этой махины (какой бы ржавой и прогнившей эта баржа ни была) есть инерционный процесс", – отметил Суханов.
По его мнению, поддерживать инерцию режима президента РФ Владимира Путина будут сами россияне, которые не знают, что такое хорошо жить, и никогда не бывали за границей.
"Россияне, большей частью привыкшие всю свою жизнь срать в дырку, не имеющие заграничного паспорта и обходящиеся краюшкой хлеба, картошкой одной какой-нибудь и луковицей, – они действительно могут очень долго протянуть. И путинский режим еще долгое время сможет натягивать на своем мясном, пусть таком жилистом [бульоне]", – сказал телеведущий.
Он считает войну с Россией испытанием на выносливость.
"Я думаю, что это, к сожалению, игра на изнеможение. Нам остается только молить Бога, только держаться, потому что мы на стороне добра – мы никаких земель не захватывали", – подчеркнул Суханов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. При этом Путин заявил, что его цель – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
9 августа издание "Коммерсантъ" опубликовало результаты опроса социологической службы Russian Field, согласно которым 60% респондентов поддержали бы намерение Путина начать "новое наступление на Киев".