Суханов: Россияне, привыкшие срать в дырку и обходиться краюшкой хлеба, могут долго протянуть и путинский режим сможет держаться

"Россия действительно готовилась к войне. И у этой махины (какой бы ржавой и прогнившей эта баржа ни была) есть инерционный процесс", – отметил Суханов.

По его мнению, поддерживать инерцию режима президента РФ Владимира Путина будут сами россияне, которые не знают, что такое хорошо жить, и никогда не бывали за границей.

"Россияне, большей частью привыкшие всю свою жизнь срать в дырку, не имеющие заграничного паспорта и обходящиеся краюшкой хлеба, картошкой одной какой-нибудь и луковицей, – они действительно могут очень долго протянуть. И путинский режим еще долгое время сможет натягивать на своем мясном, пусть таком жилистом [бульоне]", – сказал телеведущий.

Он считает войну с Россией испытанием на выносливость.

"Я думаю, что это, к сожалению, игра на изнеможение. Нам остается только молить Бога, только держаться, потому что мы на стороне добра – мы никаких земель не захватывали", – подчеркнул Суханов.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)