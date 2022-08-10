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Суханов о закрытии телеканала "Україна": Эта рана у меня еще не отболела

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Суханов: Для меня и всей нашей команды это была миссия
Суханов: Для меня и всей нашей команды это была миссия
Фото: Олексій Суханов / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский телеведущий Алексей Суханов поделился своими чувствами по поводу закрытия телеканала "Украина" и проекта "Говорить Україна", который он вел.

"Не знаю всех глубинных политических процессов. Я ощущаю только то, что нашего ребенка – проекта "Говорить Україна" – и моей семьи – канала "Україна" – больше нет. Это абсолютная боль. Не знаю всех причин и политических моментов. Я, наверное, и не хочу в этом разбираться. Могу сказать только одно: все эти 10 лет с хвостиком для меня были возможностью делать для Украины все, что я мог делать. Искренне и честно. И, насколько я могу судить, профессионально. Я счастлив, что был в этой семье", – заявил Суханов.

Он признался, что чувствовал себя комфортно в команде телеканала и никогда не испытывал какого-либо давления со стороны руководства.

"Знаю множество историй, когда Ринат Ахметов демонстрировал такие человеческие качества, которыми можно только гордиться. Когда у одной из наших коллег у сына был диагностирован рак, хватило нескольких часов, чтобы закрыть вопрос лечения ребенка. Быть в такой семье, когда тебя поддерживают, создают условия и когда позволяют работать... Лично мне, кстати, никто никогда никаких установок не давал. А времена бывали разные. Помню, когда к нам приходили министры и депутаты Верховной Рады, никто никогда не говорил: "Пожалуйста, этого человека не надо, а вот с этим можешь [делать передачу]". Потом мы отошли от этой политической составляющей, и стало гораздо лучше. Я чувствовал себя абсолютно комфортно, абсолютно востребованным. И это было очень круто. Это время для меня останется очень светлым навсегда", – отметил телеведущий.

Он отметил, что работал искренне для зрителей и украинцы это оценили.

"Для меня и для всей нашей команды это была миссия. У меня эта рана еще не отболела. Мне непросто говорить об этом. Для меня это всегда была не просто работа. На эти 2,5 часа записи я забывал все, знал только одно: мы должны разобраться, помочь, выслушать. Гости должны выходить из студии хотя бы с ощущением, что они высказались, их услышали. Для этого существовал проект "Говорить Україна". В этом был смысл нашей работы. И я ощущаю то доверие и искреннее отношение, когда люди разных возрастов подходят даже не сфотографироваться, а просто сказать "спасибо". Вот ради этого стоит жить", – сказал Суханов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
 

Контекст:

11 июля Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса с связи с законом о деолигархизации. Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности продать медиабизнес на рыночных условиях. Поэтому "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-СМИ "Медиа Группы Украина" будет прекращена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Украина, олигархи, телеведущий, интервью, телеканал Украина, Алексей Суханов
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