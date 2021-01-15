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15 января, 2021
 
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Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, родители должны говорить с детьми на тему сексуального воспитания так, чтобы им все было понятно, но при этом они не испугались.

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Сумской было девять лет, когда мама решила поговорить с ней о сексуальном воспитании
Сумской было девять лет, когда мама решила поговорить с ней о сексуальном воспитании
Фото: пресс-служба студии "Мамахохотала"

Украинская актриса Ольга Сумская во время интервью с основателем студии "Мамахохотала" Женей Яновичем для социального проекта "Країна сонячних зайчиків" на тему сексуального воспитания, вспомнила, что первый разговор с мамой о сексе состоялся, когда ей было восемь или девять лет.

"Я помню, когда мама хотела поговорить со мной на очень важную тему. И так волновалась как же ей начать. Я тогда говорю: "Мамочка, ты хотела рассказать мне, как появляются дети?" Мамочка покраснела и говорит: "Что, уже все знаешь?". Я говорю: "Да, мне уже рассказали мои одноклассники. Ты не волнуйся", – поделилась воспоминаниями актриса.

Сумская подчеркнула, что современным родителям нужно говорить с ребенком о сексе так, чтобы им было понятно, но при этом они не испугались.

ВИДЕО
Видео: Країна Сонячних Зайчиків / YouTube

Целью проекта студии "Мамахохотала" "Країна сонячних зайчиків" является освещение социальных тем. Проект состоит из 12 короткометражных фильмов и 12 дополнительных интервью с экспертами. 

Сумская родилась во Львове. Она – обладательница званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

Мать Сумской Анна Сумская родилась 14 октября 1933 году в селе Катюжанка Вышкородского района Киевской области. За свою актерскую карьеру она сыграла более 150 ролей в театре и снялась в нескольких фильмах.

Кроме Ольги (1966), в браке с актером Вячеславом Сумским Анна Сумская родила дочь Наталью (1956).

Теги: секс, Ольга Сумская, Женя Янович
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