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15 января, 2021
 
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"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской артистка Антонина Паперная в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем родила двоих детей. По словам Сумской, ее дочь подсознательно, возможно, ждет от Яглыча предложения.

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Яглыч и Паперная воспитывают дочь и сына
Яглыч и Паперная воспитывают дочь и сына
Фото: tony__pepper / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое вышло 9 января на YouTube-канале украинской певицы Ольги Горбачевой, заявила, что принимает как есть гражданский брак своей старшей дочери, актрисы Антонины Паперной.

Сумская призналась, что не допускает мысли о том, чтобы каким-либо образом повлиять на решение мужа дочери – российского актера Владимира Яглыча – зарегистрировать с ней отношения. 

"На Володю? Давление? О чем ты говоришь? Это личность. Очень сильный мужчина. Талантливый актер. Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ", – заявила она.

Сумская предположила, что ее дочь подсознательно, возможно, ждет от Яглыча предложения.

Комментируя отношения со своим мужем, украинским актером Виталием Борисюком, Сумская призналась, что именно она была инициатором их свадьбы.

"Мужчины сейчас такие нерешительные, несмелые. Никак не могут сделать этот шаг – красиво, торжественно, с букетом цветов прийти к маме [избранницы]", – подытожила Сумская.

ВИДЕО
Комментарий Сумской о гражданском барке дочери можно послушать, начиная с 57.00 минуты. Видео: Ольга Горбачева / YouTube

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). 

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.

Теги: дети, Владимир Яглыч, Ольга Сумская, семья, Антонина Паперная
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