"Супертелка", "Как куколка Барби". Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы

Образ певицы дополнила розовая повязка на голове.

"Чего хочет женщина? А женщина хотела в выходные в SPA. Потому что с понедельника начнется", – подписала она публикацию.

"Фотка – шик! Как куколка Барби, красотка!" – прокомментировала irisha_voron.

"Супертелка", – написал aleksbraun66.

"Горяча", – отметил motin_official.

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Контекст:

СолоХа (настоящее имя – Тереза Балашова) выступала под творческим псевдонимом Тереза Франк. Сценический образ певица сменила в конце 2015 года, превратившись из Терезы Франк в СолоХу по настоянию продюсера Владимира Бебешко.

В 2011 году вела шоу "Модная правда" на телеканале ОTV.