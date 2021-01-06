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06 января, 2021
 
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Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену

Украинская певица СолоХа в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала, что росла в наркоманском районе Киева и отвлекалась от реальности во Дворце пионеров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СолоХа: Бабушка хотела отдать меня в интернат
СолоХа: Бабушка хотела отдать меня в интернат
Фото: soloha_official / Instagram

Украинская певица СолоХа в интервью изданию "ГОРДОН" призналась, что ее воспитывала бабушка, которая была ее опекуном.

"Можно сказать, что я осталась сиротой при живых родителях, которые после развода начали по отдельности строить свою личную жизнь, оставив меня на бабушку. Вскоре бабушка умерла, мне тогда было 13 лет, и я осталась совершенно одна в двухкомнатной квартире на бульваре Верховного Совета. Моя вторая бабушка хотела отдать меня в интернат, но я смогла ее убедить, что я уже достаточно самостоятельная и смогу жить одна. Благо, что она жила рядом со мной, и мы могли иногда друг друга проведывать. Таким образом я смогла окончить школу и поступить в универ, чтобы дальше учиться", – рассказала она.

По словам СолоХи, она с возрастом смогла простить своих родителей и возобновить общение с ними.

"К сожалению, это продлилось недолго – мама умерла, когда мне было всего 20 лет. Помню, как мне сообщили о ее смерти за 15 минут до выхода на сцену, когда я была в гримерке. В этот момент я находилась в Днепре и отказаться от выступления не могла, так как в то время сама себя обеспечивала. Я успешно провела концерт, и на следующее утро сразу же поехала на похороны. Да, это было, наверное, самое сложное выступление в моей жизни, поскольку надо было развлекать людей и ни в коем случае не показывать им свои переживания", – призналась она.

Певица рассказала, что росла в спальном районе, который называли наркоманским.

"Но я этого не стесняюсь, ведь, как ни крути, это мое прошлое и моя история, которая сформировала меня как личность. Как только я самостоятельно смогла ездить на метро, стала ездить во Дворец пионеров, чтобы немного отвлечься от реальности. Там я ходила на всевозможные кружки по пению, танцам и актерскому мастерству, ведь это было единственное место, которое предоставляло бесплатные занятия для детей", – рассказала СолоХа.

Она также призналась, что ходила в христианскую школу.

"Эта школа была протестантской, но тогда я не понимала, где православие, а где протестантизм, для меня это все было одно и то же. Мне просто нравилась эта атмосфера и то, что там говорили о Боге, угощали нас какими-то вкусняшками и духовно воспитывали. Наверное, это и помогло мне выжить в тот сложный период формирования личности в столь сложном криминальном районе", – заявила она.

Полный текст интервью с СолоХой можно прочитать здесь.

СолоХа ранее была известна как певица Тереза Франк. Она начала свою карьеру в 2010-х годах.

Теги: смерть, концерт, интернат, православие, протестанты, певица, родители, СолоХа
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