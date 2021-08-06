"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах

"Я, конечно, не любитель светских раутов, чувствую себя не в своей тарелке. Кажется, мне там не место: недостаточно популярная, не стильно одетая в недорогие бренды и ювелирные украшения простые. Ну так мне комфортно по жизни, у меня другие ценности и приоритеты", – подписала снимок Пятова.
"Вы красивые в любой одежде и без украшений! Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" – прокомментировала фото kulyk0303.
"Какое милое кокетство. Особенно понравилось "не стильно одетая". Стиль – он ведь не в брендах, а внутри. И у вас он точно есть", – написала ninaponomarova.
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Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий "Шахтер" футболист перешел из полтавской "Ворсклы" в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе "Шахтера" он выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.
Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: троих девочек – Дашу, Милану и Майю – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.