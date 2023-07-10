Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал

"Что-то выигрываешь, что-то теряешь", – говорится в публикации.
Как отмечает Daily Mail, теннисистка подарила былеты украинке и ее сыну.
В итоге Свитолина 9 июля одержала победу над спортсменкой из Беларуси Викторией Азаренко и пробилась в четвертьфинал Wimbledon, посвятив победу украинцам.
После победы украинской теннисистки над спортсменкой из Беларуси пост на странице Wimbledon прокомментировал Стайлс.
"Поздравляю! У нас впереди четыре концерта, добро пожаловать на любой из них. Удачи в оставшейся части турнира", – написал он в комментарии к публикации.
Переглянути цей допис в Instagram
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Стайлс последовательно поддерживает Украину и украинцев.