Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал

Свитолина одержала победу над спортсменкой из Беларуси Фото: ЕРА

"Что-то выигрываешь, что-то теряешь", – говорится в публикации.

Как отмечает Daily Mail, теннисистка подарила былеты украинке и ее сыну.

В итоге Свитолина 9 июля одержала победу над спортсменкой из Беларуси Викторией Азаренко и пробилась в четвертьфинал Wimbledon, посвятив победу украинцам.

После победы украинской теннисистки над спортсменкой из Беларуси пост на странице Wimbledon прокомментировал Стайлс.

"Поздравляю! У нас впереди четыре концерта, добро пожаловать на любой из них. Удачи в оставшейся части турнира", – написал он в комментарии к публикации.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Wimbledon (@wimbledon)