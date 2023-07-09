Свитолина пробилась в четвертьфинал Wimbledon, обыграв теннисистку из Беларуси

Свитолина победила теннисистку из Беларуси на тай-брейке Фото: ЕРА

Цуренко (60-я ракетка мира) в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле из США – 1:6, 3:6.

Свитолина (76-я в рейтинге WTA) проиграла Виктории Азаренко из Беларуси (20-я в мире) первый сет, затем выиграла второй. Судьба путевки в четвертьфинал решалась на тай-брейке, который лучше сыграла украинка.

Итоговый результат Свитолиной – 2:6, 6:4, 7:6.

Соперницей украинки в четвертьфинале станет первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.

Свитолина и Цуренко оставались единственными украинками, продолжавшими борьбу за трофей в четвертом круге одиночного разряда.

В третьем круге было три украинки, однако Марта Костюк (36-я ракетка мира) на этом этапе уступила со счетом 4:6, 1:6 американке Мэдисон Киз (18-я в мировом рейтинге).