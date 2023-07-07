Wimbledon. Три из четырех украинок пробились в следующий круг в одиночном разряде, Цуренко вошла в историю турниров Большого шлема. Видео

Цуренко (на фото) и Богдан в третьем сете провели самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде Фото: Wimbledon / Twitter

Так, в третий раунд соревнований вышла Марта Костюк (№36 в рейтинге WTA). Ее соперница Паула Бадоса из Испании (№35 WTA) снялась во втором сете при счете 1:0 по партиям в пользу украинки (Костюк выиграла первый сет 6:2).

21-летняя Костюк стала самой молодой украинской теннисисткой, доходившей до третьего круга на всех турнирах Большого шлема, отмечает Tribuna.com.

В 1/8 финала Wimbledon первой из украинок и впервые в карьере пробилась Леся Цуренко (№60 WTA), победившая в трех сетах (4:6, 6:3, 7:6 (20-18) Ану Богдан из Румынии (№57 WTA).

При этом Цуренко и Богдан в третьем сете провели самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде, который продлился более 35 минут, сообщается на сайте WTA.

Отмечается, что финальный сет продолжался 109 минут, а Цуренко спасла пять матч-болов.

3 hours and 40 minutes *



Lesia Tsurenko prevails in an incredible battle against Ana Bogdan, 4-6, 6-3, 7-6(18) * #Wimbledon pic.twitter.com/kS63QxBQVI — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

В четвертый круг Wimbledon также пробилась Элина Свитолина (№76 WTA), украинка по итогам двух сетов (7:6 (7:3), 6:2) была сильнее Софии Кенин из США (№128 WTA).

Excellent Elina * @ElinaSvitolina defeats Sofia Kenin 7-6(3), 6-2 to advance to the fourth round * #Wimbledon pic.twitter.com/QFBlH7OY8j — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

В то же время завершила выступления на турнире Ангелина Калинина (№26 WTA), она во втором круге соревнований проиграла в трех сетах (2:6, 6:4, 6:7 (7-10) представительнице Канады Бьянке Андрееску (№50 WTA).

В третьем сете Калинина вела по партиям 5:2, но соперница смогла сравнять счет и перевести игру в тай-брейк, указала Tribuna.com.

В 1/8 финала Wimbledon Свитолина сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси (№20 WTA), а Цуренко – против Джессики Пегулы из США (№4 WTA).

Костюк в третьем круге турнира сразится против Мэдисон Киз из США (№18 WTA).