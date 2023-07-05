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На Wimbledon украинка Костюк прошла во второй круг, "всухую" проиграв первый сет восьмой ракетке мира

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Костюк выиграла у более рейтинговой теннисистки
Костюк выиграла у более рейтинговой теннисистки
Фото: ЕРА

5 июля украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира из серии Большого шлема Wimbledon обыграла Марию Саккари из Греции. Об этом сообщил сайт WTA.

Восьмой ракетке мира украинка, которая занимает 36-ю строчку в рейтинге WTA, "всухую" проиграла первый сет – 0:6, но затем не только выровняла игру, но и взяла два следующих сета.

Итоговый результат – 0:6, 7:5, 6:2 в пользу Костюк.

https://www.facebook.com/wimbledon/videos/787503606169670/

Следующей ее соперницей станет 35-я ракетка мира Паула Бадоса из Испании.

Во второй круг одиночного разряда на Wimbledon пробились уже три украинки из стартовавших в первом круге четырех. Кроме Костюк, это также Элина Свитолина (76-я в мире) и Леся Цуренко (60-я ракетка мира). Очередными их соперницами станут соответственно Элизе Мертенс из Бельгии (28-я в мире) и Катерина Синякова из Чехии (32-я ракетка мира).

На 6 июля запланирован поединок первого круга с участием еще одной украинки, Ангелины Калининой (26-я ракетка мира), она сразится с Хессикой Манейро из Испании (167-я в мировом рейтинге).

Украинка Катерина Байндль (85-я в мире) поединок первого круга проиграла со счетом 4:6, 6:4, 4:6 Лейле Фернандес из Канады (95-я в мировом рейтинге).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Wimbledon, Марта Костюк, Катерина Козлова (Байндль), украинки, турнир
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