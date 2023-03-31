Глава МИД Украины о возвращении российских и белорусских теннисистов на Wimbledon: Шаг навстречу двум соучастникам преступления

Кулеба призвал не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси Фото: ЕРА

Таким образом он отреагировал на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании разрешить им участие в соревнования и отменить запрет, введенный после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Глава организации Иэн Хьюитт заявил, что спортсмены из обеих стран могут сыграть уже на Wimbledon 2023 при условии нейтрального статуса и отказа от государственного финансирования.

Кулеба считает, что британская ассоциация идет "навстречу преступникам". И призвал правительство Великобритании отказать теннисистам из РФ и РБ во въезде в страну.

"Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал глава МИД.

Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023