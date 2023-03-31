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Глава МИД Украины о возвращении российских и белорусских теннисистов на Wimbledon: Шаг навстречу двум соучастникам преступления

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Кулеба призвал не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси
Кулеба призвал не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси
Фото: ЕРА

31 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter призвал Великобританию не впускать в страну российских и белорусских теннисистов.

Таким образом он отреагировал на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании разрешить им участие в соревнования и отменить запрет, введенный после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Глава организации Иэн Хьюитт заявил, что спортсмены из обеих стран могут сыграть уже на Wimbledon 2023 при условии нейтрального статуса и отказа от государственного финансирования. 

Кулеба считает, что британская ассоциация идет "навстречу преступникам". И призвал правительство Великобритании отказать теннисистам из РФ и РБ во въезде в страну.

"Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал глава МИД.

Контекст:

После российского вторжения в Украину в прошлом году многие спортивные ассоциации стали отказывать россиянами и белорусам в участии в их соревнованиях. Среди них были и организаторы теннисного турнира Wimbledon, которые 20 апреля объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и Международная теннисная федерация осудили такое решение и лишили Wimbledon рейтинговых очков, а позже – оштрафовали организаторов на $1 млн.

Как отмечает Championat, российские и белорусские теннисисты участвуют в теннисном сезоне 2023 года только в индивидуальных турнирах, выступая в нейтральном статусе – без флага, гимна и всякого упоминания национальной принадлежности. Единственное соревнование, куда не взяли белорусов и россиян, – это новый командный турнир United Cup.

Теги: Россия, спорт, Беларусь, Великобритания, теннис, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, визы, Wimbledon
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