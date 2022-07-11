Новая чемпионка Wimbledon сделала вид, что не поняла вопрос о войне в Украине. Она выступает за Казахстан, но живет в Москве

После финального матча у спортсменки спросили, не вызывает ли у нее беспокойство, что ее победу как россиянки по происхождению могут использовать для пропаганды.
"Я не знаю. Как я говорила в предыдущих интервью, я долгое время играю за Казахстан... Так что я не знаю, что произойдет. Постоянно есть какие-то новости, но я ничего не могу с этим поделать", – ответила Рыбакина.
Позднее победительницу турнира прямо спросили об ее отношении к войне, которую Россия развязала против Украины. Рыбакина сказала: "Извините, я не услышала".
После того как фразу повторили, спортсменка с улыбкой заявила, что не понимает вопрос, утверждая, что у нее "не самый лучший английский". Это был единственный вопрос за всю пресс-конференцию, длившуюся около 18 минут, при котором у Рыбакиной возникли "проблемы с пониманием" и на который она не ответила прямо.
"Я не поняла второй части вопроса. Со своей стороны я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос".
Рыбакина родилась в Москве, в теннисную секцию ее в детстве привел отец, менеджер российской пропагандистской телекомпании "НТВ-Плюс". В 2018-м она сменила российское гражданство на гражданство Казахстана после "трений" с Федерацией тенниса России, но, как утверждают многие СМИ, в том числе "Общественное", продолжает жить в Москве. Сама Рыбакина при ответе на этот вопрос обычно тоже уходит от конкретики и в интервью предпочитает говорить, что "живет в туре", постоянно переезжая с турнира на турнир.
Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году, проходит ежегодно в Англии. Wimbledon стал единственным из турниров Большого шлема, который запретил участвовать в соревнованиях в 2022 году игрокам из России и Беларуси в связи с агрессивной войной в Украине, которую РФ развязала, а РБ поддерживает.
Отдельные игроки и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) критиковали организаторов турнира за это решение. В итоге ATP лишила Wimbledon рейтинговых очков на 2022 год из-за решения не допускать к участию в турнире спортсменов из России и Беларуси.
Рыбакина стала первой в истории теннисисткой из Казахстана, выигравшей Wimbledon.