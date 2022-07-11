Новая чемпионка Wimbledon сделала вид, что не поняла вопрос о войне в Украине. Она выступает за Казахстан, но живет в Москве

После финального матча у спортсменки спросили, не вызывает ли у нее беспокойство, что ее победу как россиянки по происхождению могут использовать для пропаганды.

"Я не знаю. Как я говорила в предыдущих интервью, я долгое время играю за Казахстан... Так что я не знаю, что произойдет. Постоянно есть какие-то новости, но я ничего не могу с этим поделать", – ответила Рыбакина.

Позднее победительницу турнира прямо спросили об ее отношении к войне, которую Россия развязала против Украины. Рыбакина сказала: "Извините, я не услышала".

После того как фразу повторили, спортсменка с улыбкой заявила, что не понимает вопрос, утверждая, что у нее "не самый лучший английский". Это был единственный вопрос за всю пресс-конференцию, длившуюся около 18 минут, при котором у Рыбакиной возникли "проблемы с пониманием" и на который она не ответила прямо.

"Я не поняла второй части вопроса. Со своей стороны я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос".

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Видео: Wimblegon / YouТube

Рыбакина родилась в Москве, в теннисную секцию ее в детстве привел отец, менеджер российской пропагандистской телекомпании "НТВ-Плюс". В 2018-м она сменила российское гражданство на гражданство Казахстана после "трений" с Федерацией тенниса России, но, как утверждают многие СМИ, в том числе "Общественное", продолжает жить в Москве. Сама Рыбакина при ответе на этот вопрос обычно тоже уходит от конкретики и в интервью предпочитает говорить, что "живет в туре", постоянно переезжая с турнира на турнир.