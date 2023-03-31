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Wimbledon разрешил вернуться теннисистам из России и Беларуси в нейтральном статусе

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Хьюитт заявил, что Британская теннисная ассоциация по-прежнему осуждает незаконное вторжение России в Украину
Хьюитт заявил, что Британская теннисная ассоциация по-прежнему осуждает незаконное вторжение России в Украину
Фото: ЕРА

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании восстановила право участия в соревнованиях для российских и белорусских теннисистов, исключенных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Об этом 31 марта заявил глава организации Иэн Хьюитт, сообщает Sky News.

Спортсмены из обеих стран могут сыграть уже на Wimbledon 2023. Хьюитт назвал условия их участия – нейтральный статус и отказ от государственного финансирования. Кроме того, на турнире запрещено публично выражать поддержку войны.

"Мы по-прежнему полностью осуждаем незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка остается с народом Украины", – заявил руководитель ассоциации.

Хьюитт добавил, что решение вернуть представителей страны-агрессора и ее союзника было "невероятно трудным, но не было принято легкомысленно или без особого внимания к тем, на кого это повлияет".

Контекст:

После российского вторжения в Украину в прошлом году многие спортивные ассоциации стали отказывать россиянами и белорусам в участии в их соревнованиях. Среди них были и организаторы теннисного турнира Wimbledon, которые 20 апреля объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и Международная теннисная федерация осудили такое решение и лишили Wimbledon рейтинговых очков, а позже – оштрафовали организаторов на $1 млн.

Как отмечает Championat, российские и белорусские теннисисты участвуют в теннисном сезоне 2023 года только в индивидуальных турнирах, выступая в нейтральном статусе – без флага, гимна и всякого упоминания национальной принадлежности. Единственное соревнование, куда не взяли белорусов и россиян, – это новый командный турнир United Cup.

Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, Великобритания, теннис, запрет, война России против Украины, дисквалификация, Wimbledon
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