Wimbledon разрешил вернуться теннисистам из России и Беларуси в нейтральном статусе

Спортсмены из обеих стран могут сыграть уже на Wimbledon 2023. Хьюитт назвал условия их участия – нейтральный статус и отказ от государственного финансирования. Кроме того, на турнире запрещено публично выражать поддержку войны.
"Мы по-прежнему полностью осуждаем незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка остается с народом Украины", – заявил руководитель ассоциации.
Хьюитт добавил, что решение вернуть представителей страны-агрессора и ее союзника было "невероятно трудным, но не было принято легкомысленно или без особого внимания к тем, на кого это повлияет".
После российского вторжения в Украину в прошлом году многие спортивные ассоциации стали отказывать россиянами и белорусам в участии в их соревнованиях. Среди них были и организаторы теннисного турнира Wimbledon, которые 20 апреля объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Однако Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и Международная теннисная федерация осудили такое решение и лишили Wimbledon рейтинговых очков, а позже – оштрафовали организаторов на $1 млн.
Как отмечает Championat, российские и белорусские теннисисты участвуют в теннисном сезоне 2023 года только в индивидуальных турнирах, выступая в нейтральном статусе – без флага, гимна и всякого упоминания национальной принадлежности. Единственное соревнование, куда не взяли белорусов и россиян, – это новый командный турнир United Cup.