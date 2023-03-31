Wimbledon разрешил вернуться теннисистам из России и Беларуси в нейтральном статусе

Спортсмены из обеих стран могут сыграть уже на Wimbledon 2023. Хьюитт назвал условия их участия – нейтральный статус и отказ от государственного финансирования. Кроме того, на турнире запрещено публично выражать поддержку войны.

"Мы по-прежнему полностью осуждаем незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка остается с народом Украины", – заявил руководитель ассоциации.

Хьюитт добавил, что решение вернуть представителей страны-агрессора и ее союзника было "невероятно трудным, но не было принято легкомысленно или без особого внимания к тем, на кого это повлияет".