"Это второй самый счастливый момент после рождения дочери". Свитолина прокомментировала победу над теннисисткой из Беларуси на Wimbledon

Свитолина: Просто боролась за каждое очко и в конце концов выиграла матч Фото: ЕРА

Свитолина отметила, что отдала все силы для того, чтобы поделиться радостью с украинскими болельщиками.

"Это второй самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери. Думала о том, что моя страна переживает тяжелые времена и болеет за меня, а я играю здесь, перед вами. Я знаю, насколько важен для них каждый момент, когда можно поделиться радостью, – сказала теннисистка. – Сегодня был один из матчей, когда нужно пройти через все. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко и в конце концов выиграла матч".

"Back home there are lots of people cheering for me."



Ukrainian player Elina Svitolina was emotional after reaching the #Wimbledon quarter-finals. pic.twitter.com/D1cQYmIxyo — BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2023