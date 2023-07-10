"Это второй самый счастливый момент после рождения дочери". Свитолина прокомментировала победу над теннисисткой из Беларуси на Wimbledon

Свитолина отметила, что отдала все силы для того, чтобы поделиться радостью с украинскими болельщиками.
"Это второй самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери. Думала о том, что моя страна переживает тяжелые времена и болеет за меня, а я играю здесь, перед вами. Я знаю, насколько важен для них каждый момент, когда можно поделиться радостью, – сказала теннисистка. – Сегодня был один из матчей, когда нужно пройти через все. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко и в конце концов выиграла матч".
"Back home there are lots of people cheering for me."— BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2023
Ukrainian player Elina Svitolina was emotional after reaching the #Wimbledon quarter-finals. pic.twitter.com/D1cQYmIxyo
Свитолина одержала победу над спортсменкой их Беларуси и пробилась в четвертьфинал Wimbledon 9 июля.
Свитолина замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они поженились летом 2021 года.
15 октября 2022-го спортсменка сообщила, что у них родилась дочь. Семья проживает в Монако.