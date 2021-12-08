Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем

Мероприятие запланировано на 14 декабря. Во время концерта артистка исполнит чувственные соул-композиции, отмечается в релизе.

Контекст:

Ирина Розенфельд родилась в 1988 году в Керчи (Крым). В 2003 году дебютировала в мюзикле "Экватор".

В 2010 году стала финалисткой телевизионного шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале", а в 2013-м вышла в финал проекта "Як дві краплі" на канале "Украина". Артистка также снимается в кино.

После инсульта Розенфельд репатриировалась в Израиль, сейчас она строит музыкальную карьеру под псевдонимом Mishell.