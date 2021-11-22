Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
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"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом

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Мать Алины Паш работала учительницей, а отец трудился в правоохранительных органах
Мать Алины Паш работала учительницей, а отец трудился в правоохранительных органах
Фото: alinapash / Instagram

Украинская певица Алина Паш 22 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в обнимку со своим отцом.

28-летняя артистка позирует в кадре в топе, а ее отец – с голым торсом, демонстрируя на груди свое новое тату в виде надписи "Слухай", идентичное тому, что набито в том же месте на теле ее дочери.

"Мой папа сделал свою первую татуировку! Мужчине 51 год! Я так тронута! Спасибо за эту поддержку, за эту любовь", – написала певица. 

"Он так молодо выглядит", – отреагировали пользователи сети. 

"Какой он красивый парень", – оценили фото поклонники артистки.

Контекст:

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Ее мать работала учителем, а отец – в правоохранительных органах. Артистка принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта. В 2018 году Паш дебютировала с сольной композицией Bitanga. На данный момент в ее дискографии два альбома.

В октябре 2021 года Паш призналась, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде.

Теги: певица, Алина Паш, татуировка
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