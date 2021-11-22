"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом

28-летняя артистка позирует в кадре в топе, а ее отец – с голым торсом, демонстрируя на груди свое новое тату в виде надписи "Слухай", идентичное тому, что набито в том же месте на теле ее дочери.

"Мой папа сделал свою первую татуировку! Мужчине 51 год! Я так тронута! Спасибо за эту поддержку, за эту любовь", – написала певица.

"Он так молодо выглядит", – отреагировали пользователи сети.

"Какой он красивый парень", – оценили фото поклонники артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Pash (@alinapash)