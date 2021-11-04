"Вижу только сиськи". Алина Паш оголилась для афиши фестиваля

Певица позирует в кадре на фоне автобуса.

"Буду выступать здесь. Не могу дождаться, чтобы поделиться своей музыкой", – написала артистка. Мероприятие состоится в период с 19-го по 22 января следующего года.

"Вижу только сиськи", – прокомментировали фото певицы поклонники.

Контекст:

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Артистка принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта. В 2018 году артистка дебютировала с сольной композицией Bitanga. На данный момент в ее дискографии два альбома.

В октябре 2021 года Паш призналась, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде.