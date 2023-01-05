"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео

Павлик старше Репяховой на 29 лет Фото: repyahovakate / Instagram

"Неожиданная импровизация. Муж пригласил на танец", – подписала ролик Репяхова. Ранее она сообщила, что вместе с мужем и сыном отдыхает в Трускавце.

В кадре также присутствует их сын. В конце танца 57-летний Павлик поднял 28-летнюю жену на руки.

"Так романтично", – прокомментировали видео пользователи сети.

"Вы классные. Берегите ту магию между вами", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлік (Репяхова) * (@repyahovakate)