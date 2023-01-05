"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео

"Неожиданная импровизация. Муж пригласил на танец", – подписала ролик Репяхова. Ранее она сообщила, что вместе с мужем и сыном отдыхает в Трускавце.
В кадре также присутствует их сын. В конце танца 57-летний Павлик поднял 28-летнюю жену на руки.
"Так романтично", – прокомментировали видео пользователи сети.
"Вы классные. Берегите ту магию между вами", – написали подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
28-летняя Репяхова – четвертая жена 56-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.