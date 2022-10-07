"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото

На обнародованном фото 67-летняя артистка позирует на публике в лифе, лосинах с горизонтальными прорезами по бокам и прозрачной накидке.
"Так выглядит смерть после посещения салона красоты. Чтобы запугать "добровольцев" Донбасса, к ним привезли артистку Долину и пригрозили тем, что первый же дезертир отправится с ней в ЗАГС", – прокомментировал фото и публикацию в российских пропагандистских СМИ Невзоров.
11 мая 2022 года Долина приехала во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк.
Она внесена в базу сайта "Миротворец" как соучастница преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Она оправдывает и поддерживает открытое военное нападение РФ на Украину. Долина также незаконно пересекали границу Украины. Ей запрещен въезд в страну.
Также Долина находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.