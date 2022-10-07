"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото

Невзоров о Долиной: Чтобы запугать "добровольцев", к ним привезли артистку Долину и пригрозили тем, что первый же дезертир отправится с ней в ЗАГС Фото: nevzorovofficial / Instagram

На обнародованном фото 67-летняя артистка позирует на публике в лифе, лосинах с горизонтальными прорезами по бокам и прозрачной накидке.

"Так выглядит смерть после посещения салона красоты. Чтобы запугать "добровольцев" Донбасса, к ним привезли артистку Долину и пригрозили тем, что первый же дезертир отправится с ней в ЗАГС", – прокомментировал фото и публикацию в российских пропагандистских СМИ Невзоров.