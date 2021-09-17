"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье

В январе этого года Узерли второй раз стала мамой Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Пост 38-летняя актриса не подписала, но за пару часов ее новая фотосессия набрала почти 100 тыс. лайков и больше 700 комментариев.

"Еще!" – потребовал больше снимков пользователь с ником mr_khan_3672.

"Такая нежная на этом фото", – прокомментировал ivanshtibel, а после добавил: "Какая же она красивая. Обожаю".

"Красивая, нежная", – согласилась lena.umyarova.

"Самая талантливая и красивая актриса", – считает ziliaru.

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