"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью

По словам российской певицы Дианы Арбениной, чтобы у детей появилось будущее, родителям надо стать прошлым.

Арбенина родила двойню, сына и дочь, в 2010 году Фото: _diana_arbenina / Instagram

Российская певица Диана Арбенина 3 ноября разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с 10-летней дочерью Мартой.

"Моя такая взрослая маленькая дочь. Надежда и опора. Преданный друг и счастье, которое я вижу каждый день уже 10 лет. Чтобы у наших детей было будущее, нам нужно стать прошлым", – подписала она фото.

Арбенина родила двойню, сына Артема и дочь Марту, 4 февраля 2010 года. По словам певицы, отец ее детей – американский бизнесмен российского происхождения. Его имя певица не называет.