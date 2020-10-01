Арбенина показала обложку своей новой книги

По словам российской певицы Дианы Арбениной, ее новая книга отправлена на печать в типографию.

Российская певица Диана Арбенина, лидер группы "Ночные снайперы", 1 октября обнародовала в Instagram фото обложки своей новой книги под названием "Снежный барс".

"Ну вот и все. "Снежный барс" улетел в типографию. Неужели я все-таки ее написала?" – сообщила певица.

Диана Арбенина (фамилия певицы до замужества – Кулаченко) родилась в 1974 году в Белорусской ССР. За годы музыкальной карьеры певица написала около трехсот композиций.

В 1993 году Арбенина создала рок-группу "Ночные снайперы". В том же году она вышла замуж за питерского поэта Константина Арбенина, но спустя несколько лет расторгла брак. У певицы есть дети, имени отца которых она не называет. Арбенина родила двойню, сына Артема и дочь Марту, 4 февраля 2010 года.

Первая книга Арбениной – сборник стихов и текстов "Катастрофически" – была издана в 2004 году.