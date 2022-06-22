"Такие времена". Служащий в теробороне Фагот из ТНМК рассказал, нравится ли ему воевать

"Чтобы вы знали, мне гораздо больше нравится держать в руке микрофон, а не ствол. Гораздо большее удовольствие от того, чтобы дарить радость, а не смерть. Но такие времена. Неспокойные", – подписал фото артист.

"Прекрасный музыкант, прекрасный защитник", – отреагировали на публикацию в сети.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Олег Михайлюта родился в 1974 году в Харькове. Окончил Харьковскую государственную консерваторию по классу фагота. Он участник группы ТНМК с ноября 1996 года.

После нападения РФ на Украину Фагот присоединился к теробороне.