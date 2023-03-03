  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео

В пресс-релизе отмечается, что текст этой песни изначально не был написан как будущая композиция, но в результате спонтанной коллаборации с аранжировщиком Виталием Кухарским к стихам была подобрана мелодия, а затем записан видеоряд.

"Почему "На її руках"? Это арабская философия. Высшая степень любви – доверяю и люблю тебя настолько, что готов умереть на твоих руках, доверить тебе последнее, что у меня есть – вздох и взгляд. Но это не с романтической точки зрения. Такое говорят женщине, с которой прожили определенное время и понимают, что ей уже можно доверять, она точно не предаст", – анонсировал трек артист.

ВИДЕО

Видео: ХАС / YouTube