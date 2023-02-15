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15 февраля, 2023
 
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Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом

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Melovin, покидая шоу "Танцы со звездами" осенью 2021 года, поцеловал Русину в губы
Melovin, покидая шоу "Танцы со звездами" осенью 2021 года, поцеловал Русину в губы
Фото: lissarusina / Instagram

Украинская танцовщица Лиза Русина, выступавшая в последнем сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в паре с украинским певцом Melovin, 14 февраля в Instagram разместила видео, в котором запечатлена в объятиях парня. Она посвятила публикацию Дню святого Валентина, не став афишировать имя своего партнера.

Во время съемки пара страстно целовалась на пляже перед камерой. Подписчики Русиной отметили, что в настоящее время она находится на Кипре. 

В комментариях фолловеры также вспомнили о якобы романе Русиной с Melovin

"А с Melovin бы так", – отреагировали в сети.

"Так это же была такая фейковая любовь", – написали подписчики.

Контекст:

Русина родилась 10 января 1996 года в Украине. Она начинала карьеру в балете выступающей в РФ украинской певицы Maruv. 

Русина и Melovin покинули проект "Танцы со звездами" 21 октября. Прощаясь с участниками проекта, певец на камеру страстно поцеловал сопротивлявшуюся Русину в губы. После завершения проекта бисексуальный певец говорил в интервью, что, возможно, влюбился в Русину. "Таких девушек реально мало, которые искренние. Я реально могу о Лизе очень много говорить. Лиза просто удивительная девушка", – заявил он тогда.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, танцы, Танцы со звездами, Melovin, объятия, Лиза Русина
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Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
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