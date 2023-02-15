Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом

Melovin, покидая шоу "Танцы со звездами" осенью 2021 года, поцеловал Русину в губы Фото: lissarusina / Instagram

Во время съемки пара страстно целовалась на пляже перед камерой. Подписчики Русиной отметили, что в настоящее время она находится на Кипре.

В комментариях фолловеры также вспомнили о якобы романе Русиной с Melovin.

"А с Melovin бы так", – отреагировали в сети.

"Так это же была такая фейковая любовь", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лизавета * (@lissarusina)