Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом

Во время съемки пара страстно целовалась на пляже перед камерой. Подписчики Русиной отметили, что в настоящее время она находится на Кипре.
В комментариях фолловеры также вспомнили о якобы романе Русиной с Melovin.
"А с Melovin бы так", – отреагировали в сети.
"Так это же была такая фейковая любовь", – написали подписчики.
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Русина родилась 10 января 1996 года в Украине. Она начинала карьеру в балете выступающей в РФ украинской певицы Maruv.
Русина и Melovin покинули проект "Танцы со звездами" 21 октября. Прощаясь с участниками проекта, певец на камеру страстно поцеловал сопротивлявшуюся Русину в губы. После завершения проекта бисексуальный певец говорил в интервью, что, возможно, влюбился в Русину. "Таких девушек реально мало, которые искренние. Я реально могу о Лизе очень много говорить. Лиза просто удивительная девушка", – заявил он тогда.