"Танечка, красавица. Обалдеть". Дочь Успенской показала первое фото после серии пластических операций

Дочь Успенской отметила, что находится в Калифорнии.

"Скучаю по некоторым людям неистово. Всех люблю", – подписала она снимок.

"Танечка, какая ты красавица. Обалдеть", – отреагировали на фото фолловеры.

"Извините, а можно вопрос, в чем или где она красавица?" – поинтересовались у автора комментария подписчики Плаксиной.

"Очень рада за Таню, как она сейчас выглядит. То что с ней происходило год тому назад, ее состояние, ее внешний вид, и сейчас – это две большие разницы. Сейчас она просто красавица", – уточнили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Плаксина (@tatiana_plaksin_)

Плаксина удалила из микроблога свои снимки, которые были сделаны после аварии.