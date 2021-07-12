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12 июля, 2021
 
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"Танечка, красавица. Обалдеть". Дочь Успенской показала первое фото после серии пластических операций

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Плаксина единственная дочь Успенской
Плаксина – единственная дочь Успенской
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина 9 июля опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в черном топе и белых шортах на диване. Это первое фото Плаксиной после того, как в июне 2021 года Успенская заявила, что ее дочь перенесла серию пластических операций, которые устранили последствия случившейся в 2018 году аварии.

Дочь Успенской отметила, что находится в Калифорнии. 

"Скучаю по некоторым людям неистово. Всех люблю", – подписала она снимок.

"Танечка, какая ты красавица. Обалдеть", – отреагировали на фото фолловеры.

"Извините, а можно вопрос, в чем или где она красавица?" – поинтересовались у автора комментария подписчики Плаксиной.

"Очень рада за Таню, как она сейчас выглядит. То что с ней происходило год тому назад, ее состояние, ее внешний вид, и сейчас – это две большие разницы. Сейчас она просто красавица", – уточнили фолловеры.

Плаксина удалила из микроблога свои снимки, которые были сделаны после аварии.

Контекст:

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. 

В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но "решила остаться в мире живых".

19 июня 2021 года Успенская заявила, что Плаксина перенесла несколько пластических операций"Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя – и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции. Танечка счастлива", – заявила артистка. Она сообщила, что намерена помочь дочери стать певицей.

Теги: Любовь Успенская, певица, Татьяна Плаксина
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