"Танцуйте, ублюдки". Леди Гага выпустила новый альбом Chromaticа

Американская певица Леди Гага выпустила новый студийный альбом Chromaticа. Об этом она сообщила 29 мая на своей странице в Instagram.
"Теперь танцуйте, ублюдки", – в присущей ей манере представила новую работу певица.
Ожидалось, что Chromaticа выйдет 10 апреля, но планам певицы помешала эпидемия.
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По словам Леди Гаги, название альбома обозначает некое место в ее голове, где рождаются новые идеи и образы.
Синглы Stupid Love, Rain on Me и Sour Candy, которые вошли в новый альбом, певица представила ранее.
Леди Гага 28 марта 2020 года исполнилось 34 года. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих платиновый статус ее альбомов.