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29 мая, 2020
 
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"Танцуйте, ублюдки". Леди Гага выпустила новый альбом Chromaticа

Американская певица Леди Гага презентовала новый студийный альбом, в который вошли 16 треков, среди которых коллаборации с певицей Арианой Гранде, южнокорейской группой Blackpink и британским музыкантом Элтоном Джоном.

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Chromatica некое место в голове певицы
Chromatica – некое место в голове певицы
Фото: ladygaga / Instagram

Американская певица Леди Гага выпустила новый студийный альбом Chromaticа. Об этом она сообщила 29 мая на своей странице в Instagram.

"Теперь танцуйте, ублюдки", – в присущей ей манере представила новую работу певица.

Ожидалось, что Chromaticа выйдет 10 апреля, но планам певицы помешала эпидемия.

По словам Леди Гаги, название альбома обозначает некое место в ее голове, где рождаются новые идеи и образы.

Синглы Stupid LoveRain on Me и Sour Candy, которые вошли в новый альбом, певица представила ранее.

Леди Гага 28 марта 2020 года исполнилось 34 года. Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих платиновый статус ее альбомов.

Теги: Элтон Джон, Ариана Гранде, Леди Гага, певица, альбом, Chromaticа
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