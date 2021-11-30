  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок

"Я об этом, честно говоря, говорить не хочу. После скандала я захотела не делать скандалов. Мне было больно, мне было неприятно. Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был мой опыт, мой урок, после которого я стала взрослее. Я к этому человеку, Наталье Могилевской, отношусь с уважением. Она умеет отдавать, и не только мне. Она многому научила", – заявила певица.
Tarabarova подчеркнула, что больше на эту тему говорить не хочет.
Светлана Тарабарова стала известна в 2008 году после участия в шоу "Фабрики звезд" на "Новом канале". Она выступала на проекте под псевдонимом Алиса Тарабарова.
Заняв на шоу второе место, артистка приняла предложение своей наставницы Могилевской стать участницей группы Real O. Певица покинула проект в 2012 году, начав сольную карьеру под собственным именем.
Издание "КП в Украине" в 2012 году писало, что Могилевская после ухода певица сделала официальное заявление о том, что Тарабарова по условиям контракта должна была отработать в группе еще два года, поэтому в течение этого времени не может работать сольно. В ответ Тарабарова сообщила, что Могилевская заранее была уведомлена о том, что она начинает сольную карьеру.