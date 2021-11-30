  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок

"Я об этом, честно говоря, говорить не хочу. После скандала я захотела не делать скандалов. Мне было больно, мне было неприятно. Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был мой опыт, мой урок, после которого я стала взрослее. Я к этому человеку, Наталье Могилевской, отношусь с уважением. Она умеет отдавать, и не только мне. Она многому научила", – заявила певица.

Tarabarova подчеркнула, что больше на эту тему говорить не хочет.

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Видео: Маша Виноградова / YouTube