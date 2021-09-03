"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына

"Именно 3 сентября впервые самостоятельно пошел наш малыш Иван, которого сегодня уже не догонишь. Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни. Мария, кстати, готовится уже продемонстрировать и свои навыки, еще чуть-чуть и будет бегать", – подписала она ролик.

Контекст:

В 2008 году Tarabarova (Светлана Тарабарова) стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года после трех лет отношений. Супруг старше певицы на 15 лет.

Пара воспитывает сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.