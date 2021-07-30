Tarabarova показала трогательную реакцию10-месячной дочери, впервые увидевшей море

Артистка отметила, что отдыхает в Турции, а для ее дочери это первое знакомство с морем.

"Мы очень волновались, потому как все дети разные и обычно либо радуются, или пугаются и плачут, а потом еще долго боятся воды. Трудно передать словами ощущения родителей, которые видят, как маленькая ножка твоего ребенка делает первый шаг к морю. Все волнения исчезли после того, как теплое море ласково заняло Машу, а Мария в свою очередь улыбнулась ему в ответ", – написала артистка.

"Очень трогательно", – оценили ролик фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)