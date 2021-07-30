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30 июля, 2021
 
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Tarabarova показала трогательную реакцию10-месячной дочери, впервые увидевшей море

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Тарабарова родила дочь Марию осенью 2020 года
Тарабарова родила дочь Марию осенью 2020 года
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 29 июля опубликовала в Instagram ролик, на котором запечатлена вместе со своей 10-месячной дочерью Марией на пляже.

Артистка отметила, что отдыхает в Турции, а для ее дочери это первое знакомство с морем.

"Мы очень волновались, потому как все дети разные и обычно либо радуются, или пугаются и плачут, а потом еще долго боятся воды. Трудно передать словами ощущения родителей, которые видят, как маленькая ножка твоего ребенка делает первый шаг к морю. Все волнения исчезли после того, как теплое море ласково заняло Машу, а Мария в свою очередь улыбнулась ему в ответ", – написала артистка. 

"Очень трогательно", – оценили ролик фолловеры.

Контекст:

В 2008 году Светлана Тарабарова была участницей проекта "Фабрика звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания шоу выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Они поженилась осенью 2016 года после трех лет отношений. 

Пара воспитывает сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Теги: Светлана Тарабарова, певица, отдых, Tarabarova
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