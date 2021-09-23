Бульвар Шоубиз
 
23 сентября, 2021
 
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"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь

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Tarabarova мать двоих детей
Tarabarova – мать двоих детей
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 23 сентября в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена ее дочь Мария – артистка посвятила публикацию первому дню рождения дочери.

На заглавном фото дочь певицы позирует в кадре в розовом наряде на фоне шаров. На другом снимке запечатлен момент, как Марию поздравляет ее старший брат Иван.

"Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения", – подписала снимки певица от имени дочери

"Ой, как детки похожи на папу", – заметили поклонники певицы.

"Очень с братиком похожи", – написали фоловеры.

Контекст:

В 2008 году Tarabarova (Светлана Тарабарова) стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Они поженилась осенью 2016 года после трех лет отношений. Супруг старше певицы на 15 лет.

Пара воспитывает сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Теги: дети, семья, Светлана Тарабарова, Tarabarova
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