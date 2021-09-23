"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь

На заглавном фото дочь певицы позирует в кадре в розовом наряде на фоне шаров. На другом снимке запечатлен момент, как Марию поздравляет ее старший брат Иван.

"Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения", – подписала снимки певица от имени дочери

"Ой, как детки похожи на папу", – заметили поклонники певицы.

"Очень с братиком похожи", – написали фоловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)