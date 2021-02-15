Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники

Украинская певица Tarabarova призвала фолловеров в Instagram не переходить по ссылкам, которые им присылают якобы от ее имени.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) заявила, что в сети Instagram от ее имени действуют мошенники, которые рассылают ее подписчикам ссылки якобы на проведение розыграша. Об этом она написала 15 февраля на своей официальной странице в сети, опубликовав после своего видеообращения скриншот такого сообщения.

Певица обратилась к фолловерам с предупреждением, чтобы они не активировали ссылку, а сразу блокировали автора фейкового сообщения.

"Я никакого отношения не имею к "розыгрышам" – вероятно, они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите "пожаловаться" на эти аккаунты. Волнуюсь, спасибо за понимание", – написала она.

"Мне только что пришло такое", – отреагировали на пост артистки подписчики.

"И мне пришло", – написали в комментариях фолловеры певицы.

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Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.