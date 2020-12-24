Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу

Украинская певица Tarabarova рассказала, как планирует встречать Новый год.

Украинская певица Tarabarova в интервью, которое 24 декабря опубликовано на сайте "Обозреватель", заявила, что предложения выступить на новогодних корпоративах еще обсуждаются.

"В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу. Есть заявки на онлайн-мероприятия, но пока все в стадии согласования", – рассказала она.

Певица отметила, что сам Новый год будет встречать в семейном кругу.

"2020 год научил ничего не загадывать дальше, чем на неделю. Артисты, как правило, встречают Новый год на сцене, но у пандемии на это свои планы, так что моя новогодняя ночь будет идеально семейной", – подчеркнула артистка.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 24 декабря число подтвержденных случаев инфекции в Украине достигло 1 001 132, умерло 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения, запрещающие, в частности, проводить развлекательные мероприятия в заведениях питания. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

23 декабря Кабинет Министров Украины разрешил заведениям общественного питания работать до 7.00 1 января.