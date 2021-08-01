Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2021
 
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Таран в бикини заворожила подписчиков стройной фигурой

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Таран: Океану абсолютно все равно, можешь ли ты втянуть живот после всех "Буланжери"
Таран: Океану абсолютно все равно, можешь ли ты втянуть живот после всех "Буланжери"
Фото: lidiyataran / Instagram

Ведущая "Телевизионной службы новостей" на телеканале "1+1" Лидия Таран, которая сейчас отдыхает с дочкой во Франции, опубликовала 31 июля в Instagram фото с отдыха.

"Океану абсолютно все равно, можешь ли ты втянуть живот после всех "Буланжери" и закрывает ли ветер твое лицо волосами. Чтобы получились непринужденные фото с пляжа – типа как 1, 2, 3 – надо сначала стать в неудобные позы, типа как на 4, 5. Всем, кому удается сняться на пляже "инстаграмно" красиво, мой огромный респект. Потому что мы с малой полдня снимали, крутились, а получилось вот это. Ну есть еще фото в прыжке, но его вообще показывать страшно", – подписала она снимки.

"Вы прекрасная и очаровательная!" – прокомментировал sergeio_tr.

"Зато вы такая настоящая и простая, и фотки такие милые и красивые, без затей, молодцы, обожаю вас", – отметила tatyanacherepova.

Контекст:

Лидия Таран родилась 19 сентября 1977 года в Киеве в семье журналистов. Она обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Карьеру Таран начинала на радио, а в 1998 году впервые появилась на экранах телевизоров в роли ведущей нескольких передач на "Новом канале". В настоящее время Таран является лицом канала "1+1".

Теги: телеведущая, отдых, бикини, Лидия Таран
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