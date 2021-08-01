Таран в бикини заворожила подписчиков стройной фигурой

"Океану абсолютно все равно, можешь ли ты втянуть живот после всех "Буланжери" и закрывает ли ветер твое лицо волосами. Чтобы получились непринужденные фото с пляжа – типа как 1, 2, 3 – надо сначала стать в неудобные позы, типа как на 4, 5. Всем, кому удается сняться на пляже "инстаграмно" красиво, мой огромный респект. Потому что мы с малой полдня снимали, крутились, а получилось вот это. Ну есть еще фото в прыжке, но его вообще показывать страшно", – подписала она снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)

"Вы прекрасная и очаровательная!" – прокомментировал sergeio_tr.

"Зато вы такая настоящая и простая, и фотки такие милые и красивые, без затей, молодцы, обожаю вас", – отметила tatyanacherepova.