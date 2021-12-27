"Тело богини", "Какой пресс". Гоций похвасталась фигурой в бикини

Модель позирует в кадре в бикини с анималистическим принтом, демонстрируя мышцы пресса и стройные ноги.

"Испорчу вам понедельник", – написала она.

"Тело богини", – оценили снимки Гоций ее подписчики.

"Какой пресс", – восхитились в сети.

Контекст:

Гоций родилась в 1984 году в Киеве. В 20-летнем возрасте она стала победительницей конкурса Ford Supermodel of the World. Ее первые фото украсили обложки французского издания Elle и итальянского журнала Marie Claire. В настоящее время топ-модель сотрудничает с известными мировыми брендами и снимается для обложек глянцевых изданий.

Гоций – мать двух сыновей. С их отцом модель разведена.

Осенью 2021 года Гоций призналась, что состояла в отношениях с украинским музыкантом Андреем Хлывнюком. Она подчеркнула, что начала встречаться с артистом спустя год после того, как он развелся со своей женой. По словам Гоций, сейчас их отношения поставлены на паузу, но она не исключает их возобновления.