Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия

"Мне кажется или январь пролетел? Это значит, что скоро мой день рождения. Я часто уезжаю в отпуск на свой день рождения, но в этом году я подарю себе солнце, устроив вечеринку с большим количеством ярких шаров", – процитировали ее администраторы страницы.

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Контекст:

Кэрол Миддлтон руководит компанией, которая занимается организацией и оформлением праздников. В браке с Майклом Миддлтоном она родила троих детей – дочерей Кэтрин (1982) и Пиппу (1983) и сына Джеймса (1987).

Старшая дочь в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма, получив титул герцогини Кембриджской. После смерти королевы Елизаветы II жена принца Уильяма стала принцессой Уэльской.