The Hardkiss собрала во время заграничных гастролей в поддержку Украины около 600 тыс. грн

Еще 370 тыс. грн, вырученные во время гастролей коллектива по США, были перечислены в поддержку гуманитарных и культурных программ в Украине.
"Мы благодарны каждому, кто приходит на наши концерты. Таким образом мы поддерживаем друг друга, популяризируем украинскую культуру, несем в мир нашу идею и финансово помогаем на разных направлениях", – говорится в сообщении The Hardkiss.
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Группа The Hardkiss была создана в 2011 году.
Фронтвумен группы Юлия Санина после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев. Вскоре к ней присоединились и другие участники коллектива, включая ее мужа.
22 июня The Hardkiss выступила на одной сцене с американской группой Metallica в рамках фестиваля Prague Rock в поддержку Украины.