The Hardkiss собрала во время заграничных гастролей в поддержку Украины около 600 тыс. грн

Санина после нападения РФ на Украину выехала за границу и выступает с концертами в поддержку украинцев Фото: the_hardkiss / Instagram

Еще 370 тыс. грн, вырученные во время гастролей коллектива по США, были перечислены в поддержку гуманитарных и культурных программ в Украине.

"Мы благодарны каждому, кто приходит на наши концерты. Таким образом мы поддерживаем друг друга, популяризируем украинскую культуру, несем в мир нашу идею и финансово помогаем на разных направлениях", – говорится в сообщении The Hardkiss.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Саніна (@the_hardkiss)